بالفيديو: رئيسة الوزراء البريطانيّة ترفع حال التأهب من حاد إلى حرج

اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رفع حال التأهب في بلادها من حاد إلى حرج، مؤكدةً أن منفذ هجوم مانشستر هو سليمان عبيدي وعمره 22 عاماً. وأضافت: “التحقيق جار فيما إن كان عبيدي قام بتنفيذ الهجوم منفرداً أم له علاقة بشبكة كبيرة فهناك احتمال بأن هناك مجموعة لها ارتباط به”.

ماي، وفي مؤتمر صحافي، لفتت إلى أنه ستم زيادة عدد الدوريات التي ستنشر في جميع أرجاء المملكة المتحدة، مشيرةً إلى أن إدارة الشرطة طلبت من وزارة الدفاع نشر بعض المجندين المسلحين. وأضافت: “سنتخذ كل تدبير ضروري ونقدّم كل الموارد الضرورية للشرطة وأجهزة الأمن”.

وختمت ماي داعية الجميع إلى اليقظة بعد هجوم مانشستر وطالبةً من الجميع اتخاذ الحيطة والحذر والتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

JUST IN: British PM Theresa May says threat level has been raised from “severe to critical”; another attack “may be imminent.” pic.twitter.com/7z7mwQr1k4

— ABC News (@ABC) May 23, 2017