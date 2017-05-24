الملك سلمان لماي: إمكاناتنا معكم لمواجهة الإرهاب

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، الأربعاء، برئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، عبّر فيه عن استنكار المملكة العربية السعودية وإدانتها بشدة للعمل الإرهابي الشنيع الذي حدث في مانشستر، ويتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية.

وقدم الملك سلمان خالص التعازي والمواساة في ضحايا ذلك العمل الإرهابي، والأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد خلال الاتصال الهاتفي وقوف السعودية مع بريطانيا بكل إمكاناتها في مواجهة الإرهاب.

وأعربت رئيسة وزراء المملكة المتحدة عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته، مؤكدة العمل معاً لمواجهة الإرهاب.

يذكر أن هجوما انتحاريا، وقع مساء الاثنين في حفل غنائي، كانت تحييه المغنية الأميركية أريانا غراندي في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا، وأدى إلى مقتل 22 قتيلاً بينهم أطفال، و59 جريحاً.