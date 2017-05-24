ترامب وصل إلى بروكسيل

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ظهر الأربعاء الى بروكسيل، في اول زيارة يقوم بها لمقر حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي الذي يأمل قادته في تبدد الخلافات مع الادارة الاميركية الجديدة.

وحطت الطائرة الرئاسية “اير فورس وان” في قاعدة ميلسبروك العسكرية آتية من روما حيث التقى ترامب البابا فرنسيس.

ويتوقع ان يستقبل ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد الرئيس الاميركي مساء قبل عقد اجتماع عمل مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال.

وزيارة ترامب التي تستغرق قرابة 30 ساعة في بروكسيل ستتيح له الاجتماع على انفراد مع قادة اوروبيين. ويلتقي صباح الخميس رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ثم يتناول الغداء مع الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون.

وبعد ظهر الخميس، يزور ترامب المقر الجديد للحلف الاطلسي في ضاحية بروكسيل الشمالية حيث ينتظره رؤساء الدول والحكومات الـ27 الاعضاء في الحلف ثم تقام مأدبة عشاء.

وبعد انتقادات ترامب المتكررة للحلف الذي اعتبر بانه هيئة “عفا عليها الزمن” يترقب اعضاء الحلف هذه القمة لأنها ستكون مناسبة يؤكد خلالها الرئيس الاميركي إلتزام بلاده الثابت لضمان الامن الاوروبي والاطلسي.