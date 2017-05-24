هدية “غير اعتياديّة” من البابا فرنسيس إلى ترامب

تبادل البابا فرنسيس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهدايا بعدما بارك البابا مسبحة في يد السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

فقدم ترامب للحبر الأعظم كتباً لمارتن لوثر كينغ متمنياً عليه “تقديرها”. من جهته، قدّم البابا للرئيس ميدالية تمثل شجرة زيتون “رمز السلام”، حسبما أوضح الحبر الأعظم بالإسبانية، متمنياً أن يعمل الرئيس الأميركي في هذا الاتجاه. عندها، قال الرئيس ترامب: “بإمكان السلام أن يكون مفيداً”. وقدّم البابا فرنسيس هدية أخرى غير اعتيادية هي رسالة السلام لسنة 2017 الموقعة منه شخصياً.