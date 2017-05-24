الشرطة البريطانية: منفذ اعتداء مانشستر لم يتحرك بمفرده

أكدت الشرطة البريطانية، أن الانتحاري الذي فجر نفسه في قاعة احتفالات في مدينة مانشستر مساء الاثنين موقعا 22 قتيلا، لم يتحرك بمفرده.

وصرح قائد شرطة مانشستر إيان هوبكنز إنه من الواضح ان التحقيق يتناول شبكة، مضيفا أنه تمّ احتجاز 4 أشخاص في اطار التحقيق.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود اعلنت في وقت سابق أن منفذ الاعتداء في مانشستر لم يتحرك بمفرده على الارجح وان العملية كانت تشمل اكثر من شخص واحد.