بالصور: ماذا ارتدت ميلانيا وإيفانكا في الفاتيكان؟

استقبل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان الأربعاء بالقصر الرسولي بروما، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا وابنته إيفانكا، في ثالث جولات الرئيس الأميركي، التي استهلها بالمملكة العربية السعودية.

وحرصت الزوجة والابنة على ارتداء غطاء شعر أسود، احترامًا للتقاليد البابوية، حيث ظهرت الاثنتان بفستان أسود من الدانتيل المبطن الطويل ذي الأكمام، في إطلالة محتشمة.

وكانت ميلانيا وإيفانكا قد زارتا المملكة العربية السعودية منذ أيام، دون أن ترتديا غطاء للرأس، حسب عادات وتقاليد المملكة العربية السعودية، التي تفرض على كل النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

يذكر أن الأمر نفسه سبق أن فعلته السيدة الأميركية السابقة ميشيل أوباما، التي ارتدت غطاء للرأس لدى لقائها بابا الفاتيكان، في حين ظهرت بدونه عندما رافقت زوجها الرئيس السابق باراك أوباما في زيارة تعزية في كانون الثاني 2015 بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.