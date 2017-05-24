إرتفاع بسيط بالحرارة في اليومين المقبلين

أخبار متفرقةالأربعاء 24 أيار 2017 إرتفاع بسيط بالحرارة في اليومين المقبلينتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل خلال الليل، اما يوم الجمعة فيكون غائما جزئيا مع استقرار درجات الحرارة.طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.الحرارة على الساحل من 19 الى 25 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الارز من 3 الى 13 درجة، في الداخل من 11 الى 23 درجة. الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 85 %، وحال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة.كلمات مفتاحية:الطقسالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام