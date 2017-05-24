إرتفاع بسيط بالحرارة في اليومين المقبلين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل خلال الليل، اما يوم الجمعة فيكون غائما جزئيا مع استقرار درجات الحرارة.

طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الحرارة على الساحل من 19 الى 25 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الارز من 3 الى 13 درجة، في الداخل من 11 الى 23 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 85 %، وحال البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة.