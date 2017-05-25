دريان: السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، البيان الآتي:

“لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم غد الجمعة 26 أيار 2017 م هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ويكون يوم السبت 27 أيار هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1438 هجرية.

وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر الكريم، نسأل الله سبحانه وتعال أن يجعله شهر خير وبر وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعا بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكل عام وأنتم بخير”.