السفارة الأميركية في القاهرة تحذّر من هجوم إرهابي وشيك

كشفت السفارة الأميركية في القاهرة أنها على علم بتهديد محتمل نشر على شبكة الإنترنت من قبل حركة “حسم” الإخوانية، مما يشير إلى إحتمال وقوع نوع ما من عمل إرهابي غير محدد .

وأضافت السفارة في رسالتها التحذيرية على موقعها الإلكتروني، إنها لا تملك المزيد من المعلومات حول هذا التهديد المحتمل. وقالت إنها على إتصال مع السلطات المصرية، وستبلغها بالمعلومات الإضافية حالما تصبح متوفرة.

وتابعت السفارة: “ينبغي أن يستمر مواطنو الولايات المتحدة في ممارسة الإجراءات الأمنية السليمة، والإلتزام بالإرشادات المنصوص عليها في تحذير السفر لمصر التي أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية يوم 23 كانون الأول 2016”.