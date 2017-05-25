مراسم تشييع والدة نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي في عين دارة

ودعت بلدة عين دارة المرحومة نجلا حداد والدة نائب رئيس حركة “التجدد الديموقراطي” الدكتور انطوان حداد ثم تقبلت العائلة التعازي في كنيسة القديس نيقولاوس في بيروت في حضور ممثلين عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورسميّون وشخصيات سياسية واقتصادية ونقابية واجتماعية وعسكرية وقضائية وديبلوماسية.

وأقيم للسيدة حداد مأتم شعبي ورسمي مهيب في كنيسة القيامة للروم الاورثوذكس حيث رأس صلاة الجنازة المطران كوستا كيّال رئيس دير مار الياس شويّا البطريركي بحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بالنائب السابق انطوان اندراوس، وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل ممثلاً بوزير الطاقة سيزار أبي خليل، الرئيس السابق امين الجميل ممثلاً بالنائب فادي الهبر، رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ممثلاً بالنائب انطوان زهرا، رئيس حركة “التجدد الديموقراطي” الاستاذ فاروق جبر ممثلاً بالأستاذ مالك مروه، والنائبين السابقين نايلة معوض وفارس سعيد، وعدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية وأهالي عين دارة ووفود شعبية وسياسية من مناطق عاليه والشوف والبقاع، وابناء الفقيدة: الدكتور انطوان وزوجته تيودورا كوفاس، المهندس عبدالله، منى وزوجها النائب الدكتور مروان فارس، نهى وزوجها الدكتور ايلي معلوف، رندا وزوجها الأستاذ سامي خوري، وميرنا وزوجها الأستاذ جرجس بدر، واولادهم وعائلاتهم.

وبعد تلاوة الانجيل المقدس، القى المطران كيّال عظة قال فيها: “المرحومة نجلا الياس حداد كانت مرتاحة الى يسوع وتتعامل معه بصورة دائمة، وقد ولدت في عائلة عميقة في الايمان والوطنية وتربت على الانفتاح والمحبة والخدمة.وربت اولادها مع شريك حياتها المرحوم جورج حداد على حب الناس واحترامهم وعلى الاخلاص وعمل الخير والاستقامة والمواطنة الصالحة، اضافة الى العلم والمعرفة والخير”. وأضاف: “نجلا بذلت في سبيل اولادها كل امكاناتها غافلة عن ميولها ورغباتها الخاصة، وهي بحق ام ومربية ومضحية معطاء. وقد تميزت بأنها كانت صلبة وقوية جابهت اخطار الحياة بكل شجاعة وذكاء لأنها كانت تدبر شؤون بيتها أفضل تدبير بحكمة وروية واقدام. اولادها واحفادها اصحاب اياد بيضاء ونحن نفتخر بهم لأنهم يعملون ويساهمون ويساعدون بصمت وفرح كما علم الرب يسوع. المرحومة نجلا تعلمت من ربها ان تكون رحيمة وقد كانت في تعاطيها مع الجميع بلسما للمحرومين وسندا للبؤساء وصديقة للجميع للصغير والكبير لأنها آمنت ان الحب ينمو بمقدار ما يوزع”.

ثم استقبلت العائلة في صالون الكنيسة وفي منزل الفقيدة في عين دارة وفوداً وشخصيات معزية أبرزها الرئيس السابق ميشال سليمان وعقيلته السيدة وفاء، والوزير غطاس خوري، والنائبين فؤاد السعد وهنري حلو، كما استقبلت العائلة المعزين في صالون كنيسة مار نقولا في الاشرفية، وفي مقدّمهم ممثل رئيس الجمهورية الوزير ميشال فرعون وممثل رئيس مجلس النواب النائب ميشال موسى، والرؤساء السابقين حسين الحسيني، تمام سلام، وفؤاد السنيورة ممثلاً بالنائب أحمد فتفت، ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ممثلاً بوفد من الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة امين السر ظافر ناصر، وممثلة الامين العام للأمم المتحدة السفيرة سيغريد كاغ.

واتصل معزيا الرئيس سعد الحريري، الوزير ملحم رياشي، والنواب ستريدا جعجع، وليد جنبلاط وسامي الجميل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وحضر راعي ابرشية بيروت للروم الأرثوذكس المتروبوليت الياس عوده، راعي ابرشية مرجعيون وحاصبيا للروم الارثوذكس المطران الياس كفوري، وراعي ابرشية طرابلس للكاثوليك المطران ادوار ضاهر.

وتقبلت العائلة تعازي الوزراء جان اوغاسبيان، علي قانصوه، بيار أبو عاصي، معين المرعبي ونقولا تويني، والنواب دوري شمعون، بطرس حرب، وائل ابو فاعور، روبير غانم، علاء الدين ترو، أنطوان سعد، آلان عون، سيمون ابي رميا، نوار الساحلي، ايوب حميد، عمار حوري، رياض رحال، خالد زهرمان، ناجي غاريوس، كاظم الخير، ايلي عون، الوليد سكرية، فريد الياس الخازن، عاصم قانصوه، أمين وهبي، نبيل دو فريج، عاطف مجدلاني، نديم الجميل، وسيرج طور سركيسيان، والوزراء السابقون ادمون رزق، جان عبيد، طارق متري، أشرف ريفي، زياد بارود، حسن منيمنة، فادي عبود، جوزيف سركيس، بشاره مرهج، ابراهيم شمس الدين، سمير المقدسي، نقولا الصحناوي، محمد عبد الحميد بيضون، منى عفيش، محمود عبد الخالق، اليس شبطيني، سجعان قزي، ناجي البستاني، وديع الخازن، والنواب السابقين كميل زيادة، صلاح الحركة، صلاح حنين، روبير فاضل، سعود روفايل، اسماعيل سكرية، صالح الخير، عمار الموسوي، مروان ابو فاضل، حبيب صادق، والسيدات عبلا نسيب لحود، آن سمير فرنجية، رولا جهاد أزعور، منى مصباح الاحدب، شاديا غسان تويني، منى مصباح الاحدب، رندا جواد بولس، ريم ناظم الخوري، ولين وئام وهاب، ووفد نسائي من حزب الله.

كما حضر رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، مدير عام وزارة المهجرين المهندس احمد محمود، مدير عام الشؤون العقارية الدكتور جورج معراوي، مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، رئيس بورصة بيروت الدكتور غالب محمصاني، عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس، وعضو مجلس الانماء والاعمار الدكتور وليد صافي، رئيس حركة التجدد الديموقراطي فاروق جبر ووفد من الحركة، منسق منطقة عاليه في القوات اللبنانية المهندس بيار نصار، القياديون في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، بهاء بو كروم، نشأت حسنية، زياد شيا، خضر غضبان، وفوزي أبو دياب، والقياديون في الحزب السوري القومي الاجتماعي مسعد حجل، جبران عريجي، توفيق مهنا، زياد معلوف، بطرس سعادة ومعتز رعدية، نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة الدكتور سهيل مطر، السفيرين وليم حبيب وسيمون كرم، الديبلوماسي فرنسوا ابي صعب، القنصل الفخري عزام مخلوف، مستشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور داوود الصايغ، الشيخ فؤاد الخازن، الفنانة نضال الأشقر، رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك نايلة دو فريج، الأميرة حياة ارسلان، الامير حارث شهاب، اللواء ابراهيم بصبوص، اللواء سهيل خوري، اللواء عصام عطوي، والعمداء جوزيف الحجل، هشام جابر، خالد حمادة، سهيل عويدات، فائق شهاب، دريد رحال، طنوس معوض، جان مراد ووليد زيتوني، نقيب المحامين سابقاً عصام كرم، البروفسور شبلي ملاط، البروفسور سامي عون، الدكاترة حارث سليمان، ملحم شاوول، أنطوان صفير، سعود المولى واكرم سكرية، المحامون اقبال دوغان، سمير عبد الملك، مروان صقر، عبدو أبي نجم، ريجينا قنطرة، صباح قبرصي، وزهى صقر، والخبراء الاقتصاديون كمال حمدان، روي بدارو، الكسندر سالم، طوني شويري ونسيب غبريل، عميد الصناعيين جاك صراف، ورجال الاعمال وفيق زنتوت، أميل عيسى، روبير سرسق، معتز الصوّاف، بدر جعفر، كريم سعيد، احمد دوماني، هيثم مكي، أنور الجمّال، بول عريس، ورؤوف أبو زكي، والاعلاميون كميل منسى، جهاد الزين، مي شدياق، جيزيل خوري، انطوانيت جعجع، عماد الخازن، وردة الزامل، رمزي الحافظ، وليد شقير، ساطع نور الدين، بهيج ابي غانم، ربيع الهبر، نجاة شرف الدين، نيكول الحجل، بشارة خيرالله، راشد فايد، طوني عيسى، ايلين زغيب، علي الامين، مصطفى هاني فحص، ساطع نور الدين، أنطوان مراد، ادمون صعب، هند درويش، قاسم قصير، طوني ابي نجم، رلى حداد عقيقي، ايلديكو إيليا، ريما خداج حمادة، سعيد غريّب، يمنى شكر، اسعد بشارة، كمال ذبيان، ناجي يونس، منى سكرية، ومي صايغ وحشد من الشخصيات الاجتماعية واهالي عين دارة والجوار.