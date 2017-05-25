الحرية الإعلامية إلى الواجهة… إعتقال مدير مجلة معارض في تركيا

قبضت الشرطة التركية على مدير مجلة تابعة للمعارضة التركية خلال محاولته التوجه إلى اليونان بعد يومين من صدور حكم بسجنه 22 عاما.

وكان مراد كابان، مدير مجلة “نكتة”، قد اعتقل مع أربعة آخرين بينما كانوا يحاولون عبور الحدود مع اليونان “بشكل غير قانوني” في محافظة أدرنة.

وحكمت الاثنين محكمة في إسطنبول على كابان، وعلى رئيس تحرير المجلة سيفيري جوفان، بالسجن 22 عاما وستة أشهر، لاتهامهما بمحاولة إثارة تمرد مسلح ضد الجمهورية التركية.

وقد صدر الحكم بحقهما غيابيا.

أما الأشخاص الاربعة الذين قبضت عليهم شرطة الحدود برفقة كابان فيُتّهمون بأن لهم صلات بالداعية فتح الله غولن الذي تعتقد السلطات التركية أنه مدبر محاولة الانقلاب في الخامس عشر من تموز.

وتحتل تركيا المرتبة 155 على لائحة منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.