ريفي يشارك بحفل تخريج طلاب جامعة ومعهد الـAUC في طرابلس

برعاية وحضور معالي الوزير اللواء أشرف ريفي وعقيلته رئسة جمعية “طرابلس حياة” المحامية سليمة أديب ريفي، أقامت جامعة ومعهد الـAUC احتفالاً ضخماً في منتج الميرامار السياحي، خرجت خلاله دفعة جديدة من طلابها للعام 2016\2017، بحضور رئيسة جامعة الـAUC والـAUST الدكتورة هيام صقر، وإلى جابنها رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمر الدين ومدير الـAUC في المدينة الأستاذ جوزيف سعد وحشد من رجال الأعمال والشخصيات التربوية والاجتماعية.

استهل الحفل بالنشيد الوطني ونشيد الجامعة والمعهد الذي أطلق لأول مرة، وهو من كلمات الشاعر هنري زغيب وألحان الموسيقار الياس الرحباني، ثمّ ألقى عريف الحفل الاعلامي نبيل الرفاعي كلمة ترحيبية تحدث فيها عن تاريخ مدينة طرابلس في المجال التعليمي والاكاديمي ونجاح ابنائها في مختلف مجالات الحياة، إضافةً إلى مسيرة الجامعة وجهود القائمين عليها. بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن المراحل التي مرت بها الجامعة والمعهد، ألقي خلاله الضوء على فرع طرابلس وإنجازاته.

ثم كانت كلمة الطلاب ألقتها نوال صيداوي، كذلك كانت كلمة لمديرة عام لمركز American language center في لبنان السيدة نينا الهاشم ، كما ألقت الدكتورة هيام صقر كلمة شكرت فيها اللواء ريفي على حضوره ورعايته هذا الحفل، منوهةً بإدارة فرع طرابلس، وباركت كذلك للطلاب الخرّيجين، مشددة على أهمية العلم والتكامل بين جميع مكونات المجتمع اللبناني. ووعدت الدكتورة صقر بالمزيد من الاهتمام والرعاية لفرع طرابلس.

ثم ألقى راعي الاحتفال اللواء ريفي كلمةً بارك فيها للطلاب نجاحهم وهنّأ أهاليهم الذين يبذلون الجهود الكبيرة لتعليم اولادهم ليكونوا على قدر مهم في المجتمع. كما توجه بالثناء والشكر للدكتورة صقر على عملها الدؤوب في مجال إعلاء الشأن العلمي في لبنان. وتطرق في كلمته إلى التطورات السياسية الحاصلة في لبنان والمنطقة، مشيراً إلى الإنتخابات على الابواب وسيخوض هذه الانتخابات بمعزل عن شكل القانون الذي قد يتوصل إليه الفرقاء السياسيون، وسيكون للمواطن اللبناني الفصل في تحديد مصيرهم، منوهاً بالدور السعودي في المنطقة. وأشارد بالاتفاقات السعودية الاميركية.

بعد ذلك قدمت الدكتورة صقر يرافقها الاستاذ جوزيف سعد درعاً تكريمية عبارة عن مجسم لأرزة، تقديراً لجهوده.

وتخلل الحفل تكريم عدد من الوجوه الفنية والاعلامية والبلدية، هم: رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، عضو مجلس بلدية جونيه المحامي رودريغ فنيانوس، رجل الاعمال جو صوما، الاعلامية ديانا فاخوري، الشيف أنطوان الحاج، الاعلامي رجا نصر الدين، الفنان مجد موصللي، الفنان هيثم زيّاد، الفنانة نانسي نصرالله، الممثلة نانسي أفيوني، الفنان سيرجيو ليبريس والفنان ماهر.

وشدد المكرمون في كلماتهم على أمنياتهم في ازدهار الجامعة وطرابلس، معربين عن سعادتهم لهذا التكريم في جامعة ومعهد AUC بحضور اللواء ريفي، الذي أعربوا له عن حبهم له مشيدين بوطنيته ومواقفه.

ثم وزّعت الدكتورة صقر واللواء ريفي وعقيلته والاستاذ جوزيف سعد الشهادات للطلاب الناجحين، تلا ذلك عشاء وحفل موسيقي أدّى خلاله عدد من الفنانين المكرمين أبرز أغانيهم، فألهبوا الجو حماسةً، إذ تم أيضاً سحب قرعة على عدد من الجوائز للطلاب، (منح جامعية، حسومات، سفرات) كما قدم رجللاالاعمال سيرجس الصمد ثلاث فرص وظيفية لثلاث طلاب من الـAUC في مشروعه الجديد في مطعم ومقهى “ليلك” الذي يفتتح قريباً في طرابلس.

ومن ثم ألقى الأستاذ جوزيف سعد كلمة شكر فيها اللواء ريفي على حضوره، والدكتورة صقر على ثقتها به. وبارك للطلاب واعداً أن يكون العام المقبل مليئاً بالإهتمامات الاكاديمية والنشاطات. كما توجه بالشكر للإعلامي خضر عبوشي وشركة The studio production التي تولت تنظيم الاحتفال تنقياً. كما توجه بالشكر للإعلامي نبيل الرفاعي لجهوده التي بذلها في إنجاح هذا الحفل ولمنتجع الميرامار السياحي والسيد محمد اديب شاكرا اياه على حسن الاستقبال والاهتمام.