Brigitte Bardot “اللبنانية” في المحكمة العسكرية

على «خطى» بريجيت باردو، الممثلة الفرنسية التي اعتزلت التمثيل وكرّست حياتها للدفاع عن حقوق الحيوانات، مثلت ج.ش. امام المحكمة العسكرية الدائمة امس لتدافع، وبشغف، عن الحيوانات قبل ان تدافع عن نفسها من تهمة المس بسمعة المؤسسة العسكرية من خلال نشر تعليقات سيئة على صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي«الفايسبوك»، تعليقات لم يشأ رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله ان يعيد قراءتها الى العلن بالنظر الى ما تحويه من عبارات تجريح.

«انا ادعو الى حسن المعاملة مع الحيوانات»، قالت ج.ش. مضيفة بانها مع حقوق الحيوان.وهل يعني ذلك انا كبريجيت باردو، سألها رئيس المحكمة لتجيب:«انا لم يكن لدي نيّة الاساءة ابداً»، موضحة بانها تدرس الطبّ البيطري.

كانت المدعى عليها قد علّقت على صفحتها الخاصة على الفايسبوك على صورة لاحد العسكريين من الفوج المجوقل وهو يتناول افعى، ليوضح لها رئيس المحكمة ان هذا الامر هو من صميم الدورات التدريبية والهدف منها التعايش، وتوجه اليها قائلاً:«اذا لم تكوني مدركة لهذا الامر فليس من الضروري ان تسيئي الى العسكريين ولا داعي لان اذكّرك بما كتبت من عبارات تجريح»، فردّت المدعى عليها:«ان ما حصل قد فُهم بالخطأ وانا لم اقصد ذلك».

وعاد رئيس المحكمة ليسألها:هل نتحدث عن الجيش بالطريقة التي فعلت، مذكّراً اياها بما كتبته «اذا اكلت دجاجة نيئة بتصير رجال»، صمتت المدعى عليها لبرهة قبل ان تجيب:«انا ارى الدجاجة حيوانا بريئا».

وسئلت ج.ش. عن نقلها على صفحتها على «الفايسبوك» بتاريخ 29 نيسان العام 2016 من صفحة شخص مجهول كامل الهوية يدعى جونسون خوري، صورة وهو يحمل علماّ يجمع الارزة ونجمة داوود للعدو الاسرائيلي ويتمنى من خلالها المحبة والسلام بين البلدين، فاوضحت ان جلّ ما قامت به هو نقل الصورة من صفحة احد الاشخاص لابيّن «هالاهبل شو عامل بوقاحة»، نافية ان تكون قد علقت على الصورة او ابدت اعجابها بها، واضافت«انا نادمة على ذلك».

وقد اعلنت المحكمة في حكم اصدرته بعد المذاكرة براءة المدعى عليها.