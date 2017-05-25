مطلوب “حاضن قطط”!

هل أنت من محبِّي القطط؟ أو من الأشخاص الذين يُطعمون القطط في الشارع؟ هل تحب ملامسة القطط والعطف عليها؟ إذا فهذا الموضوع يهمك.

إذ أعلنت إحدى العيادات الطبية المتخصصة في علاج القطط في أيرلندا، عن حاجتها لموظف مهمته احتضان القطط، والقطط فقط، إذ لن تقبل العيادة توظيف شخص يحب الكلاب، أو يجيد التعامل معها أكثر من التعامل مع القطط.

ووضعت العيادة شروطاً للمتقدم للوظيفة، من بينها أن يمتلك يدين رقيقتين في التربيت على القطط، ولفترة طويلة، وأن يتحدث إليها بلطف، ويهمس لها لتهدئتها، وبخاصة لتلك المريضة منها.

ووضعت العيادة شرطاً يمنح صاحبه ميزةً إضافية، وهي قدرته على فهم الأنواع المختلفة من صوت مواء أو Purring القطط الذي تصدره.

فإن وجدت في نفسك هذه الصفات المطلوبة، يمكنك التقدم لهذه الوظيفة الآن، وإرسال سيرتك الذاتية للعمل مع هذه الحيوانات الأليفة.