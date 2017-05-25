“جنون” المطاعم… “شاورما بالشكولا” و”آيس كريم الفحم”!

تقدم مطاعم جريئة أطعمة يصفها متذوقوها بـ”المجنونة” نظراً لما تحتويه من مكونات وإلى طريقة تقديمها.

فالخلطة الجديدة استبدلت الكاتشب أم المايونيز بالشوكولا السائلة على البطاطا، قد لاقت إقبالاً في مطاعم مختلفة تقدمه في العالم ومن بينها أحد مطاعم الوجبات السريعة في اليابان والذي ابتكر المزيج تحديدا لأيام الشتاء الباردة أمّا لأيام الحرّ تقدم البطاطا إلى جانب الآيس كريم المثلج وهذه وصفة معتمدة في سيدني التي منها انطلقت الفكرة.

الإبتكارات بالنكهات طالت المطبخ الإيطاليّ واستبدلت مكونات البيتزا الكلاسيكيّة من صلصلة الطماطم والخضروات أو اللحوم المقطعة بسائل الشوكولا وزيّنت البيتزا بقطع الشوكولا البيضاء والداكنة.

ومن الإبتكارات “إسباغيتي الكوسة” إذ يعمد الطباخون إلى تقطيع الكوسة على شكل الإسباغيتي ولكن دون نسبة النشويات العالية فيها لذا يتقبل عشاق الطعام الصحي على هذه الوجبة بينما يعتبرها البعض “إهانة” للمطبخ الإيطالي.

كذلك أطلق المطبخ الإيطالي وجبة جديدة هي شاورما الشوكولا التي تعتمد مبدأ الشاورما مع تعديل المكونات، فبدلاً من قطع اللحمة أو الدجاج توضع الشوكولا وبدل الخبز أو الكعك تستخدم عجينة الكريب، ويستبدل المايونيز بالكريمة، والبهارات إلى مكسرات، والخضار إلى رقائق الذرة المقرمشة، وحبات الزيتون إلى قطع من الشوكولا.

وظهرت فكرة الآيس كريم الأسود في الولايات المتحدة التي يمكن الحصول فيها على آيس كريم الفحم المنشط، المصنوع من بقايا قشر جوز الهند المتفحمة. صحيح أنّ المظهر غير مألوف لكنه يحتوي على قيمة صحية عالية ما شجّع البعض على تذوقه.