قتل زوجته وابنته وانتحر

اقدم المواطن م.ش. على اطلاق النار على زوجته وابنته البالغة من العمر 15 عاماً، داخل منزلهم قبل ان ينتحر في بلدة جناتا في مدينة صور جنوبي لبنان.

ونقل مقربون من العائلة ان الجاني يعمل في محل للنجارة ولا يعاني من اي مشكلات نفسية، وقد حضرت القوى الامنية والادلة الجنائية لكشف ملابسات هذه الجريمة المروعة .

وتشير معلومات الى ان الزوج والزوجة كانا منفصلين قبل ان يعودا للعيش معاً وان الجريمة ارتكبها الاب بعد خلاف مع الام وان الابنة ارسلت رسالة نصية لاحد اقربائها لانقاذها قبل وقوع الجريمة، وان شقيق الوالدة أتى الى المنزل بعد اتصال تلقاه من ابنائها الذين يعيشون بالمهجر.