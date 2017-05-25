بالفيديو: بكلمات مؤثرة… دلال أبو حيدر تنهي مشوارها في الـ”LBCI”!

بكلمات مؤثرة، إختتمت الإعلامية دلال أبو حيدر مشوارها في الـLBCI خلال نشرتها الإخبارية الأخيرة مباشرة على الهواء،.

ودعّت أبو حيدر كل من تابعها ورافقها قائلة “أربعةَ عشرَ عاماً من الجلوس أمام الكاميرا وبين أوراق التحرير تنتهي الآن، وقبلها سنواتٌ في الصحافة اليومية المكتوبة التي تشكل سباقاً دائم التجدد مع الوقت والحهد والتعب…أربعةَ عشرَ عاماً في كَنَفِ أسرة “إل بي سي”، نستأذنها ونستأذنكم الذهاب إلى مجالٍ آخر، قريب من الإعلام وبعيد منه معاً.الصحافةُ تُعطي الكثير وتأخذ الكثير. هي حياةٌ قبل أن تكون مهنة. وقد حانَ الوقتُ لعملٍ آخر، مغامرةٍ أخرى، وربّما حياةٍ أخرى…”.

وختمت: “فشكراً لكم حُسنَ الرِفقة، وشكراً لـ “إل بي سي” دفءَ الصدر، وإلى اللقاء دائماً”.

وقد نشرت الـLBCI عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزملاء دلال يفاجئونها بقالب حلوى.