كرم: لبينا دعوة بري كـ”قوات” لزيارة مزارع شبعا.. وأكدنا على شعارنا الـ10452

توجه عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم بالشكر لرئيس مجلس النواب نبيه برّي على مبادرته بدعوة كافة نواب الامة لزيارة اراضينا الحدودية في مزارع شبعا .

وأضاف في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “وقد لبّينا الدعوة كقوات لبنانية لنؤكد على شعارنا ال ١٠٤٥٢ ، وعلى دعمنا وامتناننا للجيش اللبناني ولقوى الامم المتحدة ، وعلى تمسّكنا بالقرار ١٧٠١