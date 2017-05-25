عدوان: لن أعود من معركة البحث عن حل لقانون الإنتخاب مهزوما

فيما لم يتطرق مجلس الوزراء إلى ملف قانون الإنتخاب ، ما خلا حضوره بإقتضاب في مداخلتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ، اللذين شددا على ضرورة الوصول إلى إتفاق على قانون إنتخاب جديد بشتى الوسائل، وانه ما تزال لدينا مهلة حتى 20 حزيران المقبل لهذه الغاية، ومن دون ان يكون هناك فراغ في مجلس النواب، لفت انتباه المتابعين لهذا الملف، الحراك الذي باشره نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ، الذي زار أمس الرئيس الحريري في السراي الحكومي، فيما التقى بعيداً عن الإعلام الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، في محاولة جديدة منه للتفاهم على قانون الإنتخاب وطي صفحة العودة الى قانون “الستين” او التمديد والفراغ.

ولفت عدوان الى ان كلام الرئيس عون عن احتمال العودة الى قانون “الستين”، اذا لم يتم الاتفاق على القانون الجديد، دفعه الى استنفار كل محركاته من اجل وقف هذا الاتجاه، وانه وجد تجاوبا مع مسعاه لدى الرؤساء الثلاثة، واضعاً كلام رئيس الجمهورية في خانة حث الجميع على التوصل الى قانون جديد للإنتخابات.

وكشف النائب عدوان لصحيفة “اللواء”، انه من المفروض قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في 31 الشهر الحالي ان يصار الى اتفاق على فتح دورة إستثنائية ، وفي هذه الحالة من المرجح ان يصار الى تأجيل الجلسة النيابية المقررة في 29 الحالي الى موعد جديد ربما يكون في الخامس من حزيران، لإقرار القانون الجديد، لكن هذا الامر مرهون بالإتفاق على الصيغة النهائية لهذا القانون.

وبحسب عدوان ايضا، “فإننا اصبحنا قريبين جدا من الوصول الى القانون الإنتخابي ، لان الأكثرية الساحقة سلمت بالنظام الإنتخابي الذي يجب اعتماده وهو النسبية، الا ان هذا النظام ما زال يحتاج الى قواعد وضوابط لكي نتمكن من الحفاظ على العدالة وصحة التمثيل.

وفي تقديره ان الجميع باتوا متفقين على النظام النسبي مع 15 دائرة، لكن البحث ينحصر حاليا في نسبة التأهيل في القضاء والصوت التفضيلي، من اجل تحقيق الضوابط التي يطلبها “التيار الوطني الحر” لأن يسير بالنسبية الكاملة.

واكد عدوان انه لن يعود من معركة البحث عن حل لقانون الإنتخاب مهزوما الا بعد فضح المستور، مشيرا الى ان عين التينة تنتظر أجوبة الافرقاء.

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