إصابة رئيس الوزراء اليوناني بانفجار في سيارته

أصيب رئيس الوزراء اليوناني الاسبق لوكاس باباديموس بانفجار عبوة في سيارته في اثينا، وفق وسائل اعلام رسمية، فيما ندد وزير الاعلام بما اعتبره “عملا مشينا”.

ونقلت وكالة الانباء اليونانية ان باباديموس (69 عاما) يخضع لجراحة في احد مستشفيات العاصمة بعد اصابته بجروح في صدره وساقيه.

وقال وزير الاعلام للتلفزيون “نحن مصدومون. اندد بهذا العمل المشين”. ولم تتبنّ اي جهة حتى الان الهجوم.

واوضح التلفزيون ان باباديموس كان يقرأ بريده داخل سيارته المصفحة حين انفجرت رسالة مفخخة.