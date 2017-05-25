في اوسع هجوم له على السعودية وترامب.. نصرالله: ايران تزيد قوة

أكد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله اننا في مرحلة حساسة بالنسبة للبنان والمنطقة، مؤكداً ان يوم اجتاحت اسرائيل لبنان وقف العالم يتفرج.

نصرالله وخلال ذكرى المقاومة والتحرير، قال: “إخترنا الهرمل لإحتفالنا اليوم لنؤكد على هوية منطقة بعلبك – الهرمل، وايران وسوريا هما الدولتان اللتان وقفتا الى جانب المقاومة لتحرر الارض”. واشار الى ان هذا الانتصار هو ايضا نتيجة ما تحمله الجيش اللبناني والقوى الامنية وهو نتيجة الثقة المتبادلة بين المقاومة والدولة والجيش.

ولفت الى انه يجب على اهل عرسال والحكومة اللبنانية ان يبذلوا الجهود لحل مشاكل جرود عرسال، ولا يمكن البقاء في الوضع القائم، داعياً لتكون هناك الفرصة المناسبة للإنتهاء من مشكلة جرود عرسال بأفضل طريقة ممكنة.

وإذ اكد اهمية استمرار الجهد الامني الرسمي في مواجهة الجماعات المسلحة، دعا الى عدم إثارة الناس ضد الجيش والقوى الأمنية، ولمواصلة العمل ليتكامل مع كل الجهود لحل الملفات الشائكة.

وعن قانون الانتخاب، قال: ” نأمل التوصل الى قانون انتحاب جديد، وبحسب متابعتنا هناك بعض الطروحات الجديدة التي يمكن ان توصل الجميع الى قانون جديد. جميعنا رددنا “لا للفراغ، لا للتمديد، ولا للستين”، وما يحفظ مصداقية الجميع هو قانون جديد”.

وعن انعكاس قمة الرياض على الوضع اللبناني، اردف نصرالله: “كان ثمة قلق من مصير لبنان بعد قمة الرياض، واطمئن اللبنانيين ان كل ما قيل وصدر من مواقف وبيانات بهمة اللبنانيين وتفاهمهم لن يكون له اي انعكاس على الوضع اللبناني”.

واضاف: ” تفاهمنا داخلياً اننا اقليمياً مختلفين على سوريا واليمن والعراق والسعودية وفلسطين، لكننا اتفقنا ان ما يتعلق بالوضع الداخلي شأن آخر وعلينا التفاهم وتدوير الزوايا، ومن هنا تتم مقاربة اصعب الملفات بشكل مقبول”.

واوضح انه بمعزل عن ملابسات مشاركة وفد لبناني رسمي في قمة الرياض، البيان لم يعلن في القمة ووزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل اخذ مبادرة وموقف صادق وشجاع ومسؤول. ولفت ان ما يلتزم فيه لبنان هو خطاب القسم والبيان الوزاري.

وعن الوضع في البحرين، تابع: “هناك حراكاً سلمياً واسعا في البحرين لكن ما يفعله النظام البحريني كارثي، وما هو الا احد افرازات قمة الرياض”.

واعتبر انه يوجد قمة واحدة بين السعودية واميركا فقط، لا القمم التي سموها، وان اعلان الرياض اميركي – سعودي، وأغلبية الدول المشاركة لا علم لهم لا بالبيان ولا بالمضمون، وما يجب ان يلقى الضوء عليه هو ما تم الاتفاق عليه بين اميركا والسعودية.

واشار الى ان هدف السعودية من هذا اللقاء الحاشد تعظيم ترامب وتكريمه، وابراز الموقع المركزي للسعودية في العالم العربي والخليجي والاسلامي، والتهويل على ايران وعلى محور المقاومة. وقال: ” حاولت السعودية اقناع اميركا بكل الوسائل لتدخل في المواجهة المباشرة مع ايران ومحور المقاومة”.

وتساءل: “ترامب هو اكثر رئيس اساء خلال حملته الانتخابية للإسلام والاسلاميين والعرب، واكثر رئيس عنصري، ومنع الاسلاميين دخول اميركا، وهو اكثر داعم لإسرائيل، فما هو انجاز ترامب ليُكرم بهذا الشكل في السعودية؟”.

واتهم السعودية بالوقوف خلف الجماعات التكفيرية، واردف: “السعودية تشعر ان الجميع ينظر إليها بعيون حمراء وهي بأمس الحاجة ليحميها سيد اميركا، فكل تاريخ السعودية تكفير للمسلمين فيما كل تاريخ ايران حماية للمسلين وتقريب للمذاهب، والسعودية تمارس الارهاب في اليمن، وبدأ فشلها ينعكس على داخلها”.

واستطرد: “ترامب يريد من كل العالم المال واسرائيل، والسعودية استغلت رغبته بالمال لتحارب به ايران، تحت مبدأ “خذ وارضى”، وحمل منها الى نتنياهو تسليم في الموضوع الفلسطيني، من هنا اي كلمة قد تزعج ترامب في الموضوع الفلسطيني غابت”.

وختم: “الشعب الايراني جدد ثقته بنظام الدولة الاسلامية في ايران، ولم يتركوا عملا يضعف ايران الا وفعلوه، والاخيرة تزيد قوة. نحن هنا ندافع عن مستقبلنا ونسائنا، ونحن اقوى من كل العالم، ولا شيء جديدا نخاف منه”.