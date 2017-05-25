“حزب الله” لم يقطع الأمل في إمكان التوافق على قانون إنتخاب نسبي

لم تقطع مصادر قريبة من “حزب الله” الأمل في إمكان التوافق على قانون إنتخاب نسبي قبل 20 حزيران، وهو ما سيؤكد عليه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطابه اليوم بمناسبة عيد “المقاومة والتحرير”.

وقالت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية”: “صار من الضروري والواجب ان يقترن القول بالفعل، اذ ما زال هناك أمل بالوصول الى قانون وينبغي التحرك في هذا الاتجاه، وثمّة إمكانية متوافرة للحسم السريع لبعض النقاط ولا سيما منها الصوت التفضيلي وسُبل استخدامه، وكذلك حجم الدوائر وتقسيمها”.

أضافت: “ينبغي التعجيل في بتّ هذه النقاط، بما يمكّننا من ان نصل الى قانون لا يكون مفصّلاً على مقاس أحد، المطلوب هو الوصول الى هذا القانون فنوفّر على البلد الذهاب الى مشكلة كبرى”.