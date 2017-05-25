عز الدين: حذّرنا مسبقا من إثارة أي موضوع في الرياض

قالت الوزيرة عناية عز الدين: “حذّرنا في جلسة مجلس الوزراء الماضية من إثارة أي موضوع في الرياض لا يتوافق مع ثوابتنا الوطنية ويحدث شرخاً داخلياً، وأبدينا مخاوفنا حيال ذلك، وكان هناك توضيح انّ هذا الامر لا يمكن ان يحصل اليوم”.

واضافت عز الدين لصحيفة “الجمهورية”: “طلبنا من مجلس الوزراء ان يصدر بياناً يوضح فيه ذلك، لأنّ فخامة الرئيس ودولة الرئيس أكّدا لنا انّ ما صدر في الرياض لا يلزم لبنان، ونحن نجدد التأكيد انّ ثوابتنا معروفة خصوصاً عشيّة عيد المقاومة والتحرير ، طلبنا ان يصدر عن مجلس الوزراء صيغة توضح للرأي العام كل الإلتباسات وتعكس ما تفاهمنا عليه”.