تعرفوا على هاتف “شاومي” الجديد

أعلنت شركة “شاومي” الخميس رسمياً عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي “مي ماكس” الذي يمتاز بشاشته الكبيرة.

ويأتي “مي ماكس” الجديد، مع هيكل معدني، ببطاريته التي تبلغ سعتها 5,300 ميللي أمبير/ساعة، والتي قالت شاومي إنها تكفي للعمل لمدة يومين، وأكثر من 18 ساعة من تشغيل الفيديو أو 21 ساعة من استخدام GPS أو 10 أيام من تشغيل الموسيقى، أو 9 ساعات من اللعب، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يقدم “مي ماكس 2” شاشة بقياس 6.44 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجا بايت، و 64 أو 128 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية. بالإضافة إلى معالج ثماني النوى من نوع “كوالكوم سنابدراجون 625”.

ويمتلك الهاتف، الذي يأتي مع مكبر صوت ستريو وحساس لبصمات الأصابع ومنفذ USB C يدعم تقنية الشحن السريع QuickCharge 3.0، كاميرا خلفية بدقة 12 ميغا مع مستشعر من نوع “سوني آي إم إكس386” الذي يدعم تقنية التركيز التلقائي PDAF، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا.