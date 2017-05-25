ناتو سينضم إلى التحالف ضد “داعش” من دون المشاركة في المعارك

أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أن الحلف سينضم إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك قبل ساعات من أول قمة يشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف ستولتنبرغ إن القرار الذي يأتي استجابة لطلب من الولايات المتحدة التي تقود التحالف “سيوجه رسالة سياسية قوية حول وحدة الصف في مكافحة الإرهاب”. ولكنه أضاف متحدثا أمام الصحافيين في بروكسل أن “هذا لا يعني أن الحلف الأطلسي سيشارك في عمليات قتالية