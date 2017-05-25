بالصور: من هو جون عاقوري سفير أميركا في لبنان

تستعد السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد لحزم حقائبها تمهيداً للعودة الى بلادها استنادا الى حركة مناقلات دبلوماسية تجريها ادارة الرئيس دونالد ترامب، انسجاما مع توجهاتها السياسية الجديدة المخالفة لا بل الناحية في الاتجاه المعاكس لتلك التي ارساها سلفه باراك اوباما، بعد سنة بالتمام على مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها في المنصب الدبلوماسي في 17 ايار 2016 .

وفيما يتوقع ان تبدأ ريتشارد جولة لقاءاتها الوداعية على الرؤساء والمسؤولين السياسيين، علمت “المركزية” ان الشخصية المقترحة لتولي المهمة خلفا للسفيرة الحالية هي للاميركي اللبناني الاصل جوزيف عاقوري الذي تفيد المعلومات المستقاة من مصادر دبلوماسية غربية انه يتمتع بمقومات بالغة الاهمية تخوّله متابعة المسيرة الدبلوماسية الاميركية التي تضطلع بدور كبير في بيروت في هذه المرحلة بالذات.

وتؤكد ان اختيار عاقوري استند الى جانب خبرته الواسعة في المجال السياسي والدبلوماسي الى إلمامه بدقائق الوضع اللبناني، كونه لبناني الاصل، ومطّّلعا على حيثيات وتفاصيل الواقع السياسي وتعقيداته التي يكاد يصعب على الاخرين تفهمها في العمق، خصوصا ان المرحلة المقبلة على لبنان والمنطقة، وفق المصادر، توجب الكثير من العناية والادراك بأحوال لبنان، استنادا الى خريطة الطريق الجديدة التي ترسمها دوائر القرار لمنطقة الشرق الاوسط والتي رسمت قمم الرياض الثلاث خطوطها العريضة، مكرّسة تحالفا تاريخيا جديدا بين واشنطن والعالم العربي في مواجهة طهران وسياساتها التوسعية في المنطقة من خلال تمدد اذرعتها العسكرية في اكثر من دولة عربية في موازاة الدفع الاميركي نحو انهاء حقبة الصراع العربي- الاسرائيلي لاجتثاث اسباب الارهاب في الاقليم بكل اشكاله من عمقها.