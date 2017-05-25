حشود وتحذيرات… ماذا يجري على الحدود السورية الأردنية؟

مع انطلاق التدريبات العسكرية التي تجريها المملكة الأردنية مع الولايات المتحدة قرب الحدود السورية انطلقت جملة من التكهنات حول تحضيرات لشن حملة عسكرية على الجنوب السوري رافقها تراشق بالتصريحات بين المملكة ونظام الأسد كما قامت إيران بتوجيه عدد من ميليشياتها باتجاه الحدود المشتركة مع الأردن والعراق وفي نفس الوقت أفاد ناشطون عن وجود حشود لنظام الأسد في محافظة السويداء قرب الحدود الأردنية.

تعزيزات إيرانية

قام نظام الأسد وإيران بتحريك ميليشياتهم باتجاه الحدود السورية مع العراق والأردن مصحوبة بدبابات ومعدات ثقيلة وتوجهت هذه الأرتال إلى بلدة “السبع بيار”، ونقلت رويترز عن “عصام الريس”، المتحدث باسم “الجبهة الجنوبية” للجيش السوري الحر، قوله إنهم أرسلوا تعزيزات ضخمة من المدفعية والدبابات والمركبات المدرعة .

وكان الجيش الحر تمكن في الشهرين الماضيين من تحرير مساحات كبيرة في ريف دمشق (جنوب شرقي دمشق” وريف السويداء من سيطرة تنظيم “داعش”، وبحسب الريس فنظام الأسد يهدف الوصول إلى الحدود العراقية السورية لقطع الطريق على الجيش الحر.

خريطة للحدود السورية مع الأردن والعراق تظهر نقاط السيطرة “الصورة: أسود الشرقية”

وباتجاه العراق

ويزداد تشابك المساحات في المنطقة مع أنباء عن توجه ميليشيات عراقية إلى الحدود مع سوريا حيث يرى بعض المراقبون أن تحركات النظام ربما تهدف للقاء هذه الميليشيات، وكان رئيس وزراء النظام العراقي حيدر العبادي تحدث عن بدء ما سماها “عمليات تطهير واسعة في محافظة الأنبار ووضع خطة لتأمين الحدود العراقية السورية” فيما لمحت صحيفة الأخبار اللبنانية إلى أن العبادي قرر تحريك عدد من الميليشيات تلبية لطلب أمريكي باتجاه الحدود مع سوريا تمهيداً للهجوم على دير الزور ولقطع الطريق على إيران ومنعها من الوصول للحدود السورية العراقية.

وفي نفس الوقت فإن اقتراب النظام وإيران من الحدود يهدد قاعدة التنف الحدودية ومن المعروف أن قوات أمريكية وأخرى بريطانية تتواجد في القاعدة التي تنقل رويترز عن مصادر استخباراتية نية توسيعها لتصبح نقطة انطلاق لعمليات عسكرية بدعم أمريكي لإخراج تنظيم “داعش” من محافظة دير الزور.

لا نريد ميليشيات إيران

من جهة أخرى لا يخفي الأردن توجسه من تحركات إيران وميليشيا حزب الله باتجاه الحدود الأردنية لا سيما مع الحملة الإعلامية الأخيرة التي تشنها إيران على المملكة وإطلاق التحذيرات من إطلاق عملية عسكرية أردنية أمريكية مشتركة في الجنوب السوري.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني “أيمن الصفدي” قال في تصريحات لصحيفة الرأي الأردنية أن بلاده تنظر إلى جنوب سوريا في إطار “الأمن الوطني” ولاشيء آخر مؤكداً أنهم سيفعلون “كل ما هو متاح لحماية حدودنا”، وبحسب الخارجية الأردنية أبلغ الصفدي نظيره الروسي “سيرغي لافروف” في اتصال هاتفي يوم الجمعة الماضي أن الأردن لا يريد “منظمات إرهابية ولا ميليشيات مذهبية على حدوده الشمالية” في إشارة إلى تنظيم “الدولة” والميليشيات التابعة لإيران.

وحشود في السويداء

من جهة أخرى قالت صفحة “السويداء 24” أن نظام الأسد أرسل تعزيزات عسكرية إلى جنوب محافظة السويداء صباح يوم أمس الاثنين تضمن رتلاً عسكرياً وأسلحة ثقيلة تابعة للحرس الجمهوري عبر المدينة باتجاه ريف السويداء الجنوبي إلى الحدود الأردنية السورية ونشرت الصفحة عدداً من الصور لهذه التحركات.

نظام الأسد يرسل تعزيزات للحدود الأردنية عبر مدينة السويداء “الصور: صفحة السويداء 24”