هاشم: التمديد وراءنا وجلسة الـ29 قائمة

هنأ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، اللبنانيين وأهالي المناطق الجنوبية الحدودية بذكرى “المقاومة والتحرير”.

وأكّد في حديث لاذاعة “الفجر”: “رغم مرور كل هذه الاعوام إلا ان الصراع ما زال مع العدو الاسرائيلي، وإننا بارداة شعبنا نستطيع وضع حد لهذا العدو رغم همجيته ومغامراته المستمرة”.

وعن قانون الانتخاب، قال: “إن التمديد أصبح وراءنا، وأضاف حتى اللحظة ما زالت الجلسة التشريعية المقررة في التاسع والعشرين من أيار على موعدها، ولكن اذا لم يكن هناك تقدم على مستوى النقاش الدائر حول قانون الانتخاب خلال الساعات المقبلة، فسيكون هناك تأجيل للجلسة”.

وحول عودة قانون الستين الى الواجهة، قال: “لا نستطيع ان نقول إننا أرسينا على بر اي صيغة من الصيغ، فالامور ما زالت في إطار المراوحة، وما زالت حال الارباك تسود ساحة قانون الانتخاب، وكل ما قيل ويقال حتى اللحظة ما هو الا من باب التحليل واطلاق المواقف ولا يمكن البناء عليه”.

وأعلن هاشم أن رئيس الجمهورية أراد من خلال كلامه عن دعوة الهيئات الناخبة قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، حض وتحفيز القوى السياسية للاسراع بالتفاهم حول صيغة نهائية لقانون الانتخابات، وأكد “ان هناك حاجة لآليات دستورية محددة، وهناك مهل لا يمكن تجاوزها من الان حتى العشرين من حزيران، وهناك أصول دستورية يجب اتباعها، وبالتالي فإن الأمور ليست بهذه السهولة كما يعتقد البعض”.