الجيش: انفجار عبوتين صغيرتين في رأس بعلبك ولا اصابات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “عند الساعة 22.00 من ليل أمس، سمع دوي انفجار داخل بلدة رأس بعلبك، وعلى الفور توجهت قوة من الجيش إلى المكان، فتبين أن الانفجار ناجم عن عبوتين صغيرتين، من دون تسجيل أي إصابات. وقد فرضت قوى الجيش طوقا أمنيا حول مكان الانفجار، وفتشت في محيطه، حيث ضبطت عبوة ناسفة زنة حوالى 3 كلغ من المواد المتفجرة معدة للتفجير عن بعد، وقد حضر الخبير العسكري وعمل على تفكيكها.

بوشر التقصي عن الفاعلين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص”.