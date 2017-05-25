بالصور: النائب مكسيم برنييه في مركز “القوات” في مونتريال

قام المرشح لرئاسة حزب المحافظين الكندي النائب مكسيم برنييه بزيارة مركز “القوات اللبنانية” في مونتريال حيث التقى رئيس وأعضاء المركز.

وقد رحّب رئيس مركز “القوات” المهندس فادي بارودي بالنائب برنييه وشكره على زيارته للمركز، وشرح له بكلمات مقتضبة تاريخ القوات اللبنانية النضالي والدور الريادي الذي يلعبه حزب القوات حاليا من اجل الوصول الى دولة عصرية تبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية ومن اجل الوصول الى إدارة نظيفة خالية من الفساد والمحاصصة. كما شرح بارودي للنائب برنييه الدور الذي يقوم به مركز على صعيد الجالية ومدى تفاعله في المجتمع الكندي وفي السياسة الكندية. كما حمّل بارودي النائب برنييه، في حال وصوله الى رئاسة الحزب ومن ثم الى منصب رئيس وزراء كندا، حمّله عدة مطالب تهم حزب القوات اللبنانية والجالية في مونتريال واهمها دعم سيادة واستقلال لبنان والجيش اللبناني وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان وانشاء خط جوي مباشر بين كندا وبيروت.

النائب مكسيم برنييه الذي شكر مركز “القوات” على استضافته وعلى الحفاوة في الاستقبال، شرح للمجتمعين النقاط الأساسية من برنامج عمله في حال وصوله الى رئاسة حزب المحافظين الكندي. وتحدث في شكل مسهب عن الدور الذي سيوليه لتفعيل الاقتصاد الكندي واتباع سياسة جديدة للهجرة من اجل المحافظة على امن المواطنين الكنديين. ووعد بمتابعة ملف الخط الجوي المباشر بين كندا ولبنان وتعهد بالعمل من اجل كافة مكونات المجتمع الكندي. في نهاية اللقاء شكر السيد برنييه دعم مركز القوات لترشيحه متمنياً اللقاء مجددا بعد انتخابه رئيسا للحزب.

يذكر ان النائب برنييه يتقدم على منافسيه في استطلاعات الرأي من اجل الوصول الى رئاسة حزب المحافظين ومن ثم الى منصب رئيس الوزراء.