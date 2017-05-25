منسقية البقاع الشرقي في “القوات” تدين رمي القنابل: للتيقظ الشديد

صدر عن منسقية البقاع الشرقي في القوات اللبنانية البيان الآتي :

تدين منسقية البقاع الشرقي في القوات اللبنانية رمي القنابل ومحاولة التفجير الخطرة جداً التي حصلت في رأس بعلبك الليلة الماضية، وتعتبر أن هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع الآمنين، وقتل الأبرياء، تتنافى مع القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية والشرائع السماوية كافة.

وتؤكد المنسقية وقوفها الى جانب أهالي راس بعلبك، وتدعو الاجهزة الامنية كافة لتكثيف جهودها وكشف ملابسات هذه الاعمال المستنكرة والكشف أيضاً عن نتائج التحقيق في حادثة التفجير السابقة التي حصلت في ١١/٥/ ٢٠١٧.

وتشد المنسقية على يد الجيش اللبناني وتثني على الجهود الجبارة التي يبذلها في حماية المنطقة، آملةً منه التيقظ الشديد لمنع انزلاق الوضع الى ما يشتهيه المتربصين شراً بالقرية ولبنان.