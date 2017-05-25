محفوض: تأزيم نصرالله لعلاقات لبنان الخارجية يستلزم موقفاً رسمياً

اعتبر رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض أنه وعند كل إطلالة لأمين عام “حزب الله” ⁧‫حسن نصرالله⁩ يُسمعنا الأسطوانة ذاتها من أن ⁧‫ايران⁩ هي الخير ومنها يأتينا المنّ والسلوى أما المملكة العربية ⁧‫السعودية⁩ و⁧‫الولايات المتحدة الاميركية فهما الشر بعينه.

وقال محفوض تعليقا على خطاب نصرالله : “إن استمرار السيد ⁧‫حسن نصرالله⁩ على تأزيم علاقات لبنان الخارجية خصوصاً مع الدول الصديقة والحليفة ومنها ⁧‫السعودية⁩ و⁧‫اميركا⁩ بات يستلزم موقفا لبنانيا رسميا