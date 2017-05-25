محفوض: تأزيم نصرالله لعلاقات لبنان الخارجية يستلزم موقفاً رسمياً

محلياتالخميس 25 أيار 2017 محفوض: تأزيم نصرالله لعلاقات لبنان الخارجية يستلزم موقفاً رسمياًاعتبر رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض أنه وعند كل إطلالة لأمين عام “حزب الله” حسن نصرالله يُسمعنا الأسطوانة ذاتها من أن ايران هي الخير ومنها يأتينا المنّ والسلوى أما المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية فهما الشر بعينه. وقال محفوض تعليقا على خطاب نصرالله : “إن استمرار السيد حسن نصرالله على تأزيم علاقات لبنان الخارجية خصوصاً مع الدول الصديقة والحليفة ومنها السعودية واميركا بات يستلزم موقفا لبنانيا رسمياكلمات مفتاحية:محفوضالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية