الرياشي: أبلغوني بأني في المرة المقبلة سأدفع بدل الأتعاب من جيبي!

مشروع مرسوم نقل إعتمادات مالية بقيمة مليار وثلاثمئة وستة ملايين وسبعمئة واثنين وخمسين ألف ليرة لبنانية، من احتياط الموازنة العامة الى موازنة وزارة الإعلام لعام 2017، كبدل أتعاب مقدمي الخدمات الناجمة عن عقد المصالحة لشراء خدمات لمديريتي الوكالة الوطنية والدراسات عن العام 2016، أخذ حيّزا من النقاش في جلسة مجلس الوزراء أمس.

وأوضح وزير الإعلام ملحم الرياشي لصحيفة “المستقبل”، أنه أثناء نقاش هذا البند تم إبلاغه أن المجلس سيدفع هذه البدلات للمرة الأخيرة، وفي حال تعاقد الوزير مع مقدمي الخدمات من جديد فعليه أن يدفع بدل الأتعاب من جيبه.