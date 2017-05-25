المكتب الاعلامي ليزبك نفى تعرضه لاي وعكة صحية

نفى المكتب الاعلامي للوكيل الشرعي العام لعلي الخامنئي في لبنان محمد يزبك ما أشيع على مواقع التواصل الالكترونية بأن “الوكيل الشرعي العام للامام الخامنئي في لبنان عضو الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك يعاني من وضع صحي حرج، حيث نقل الى طهران بناء على رغبته، وقد غاب في المرحلة الاخيرة عن العمل الحزبي والسياسي نتيجة تدهور حاله الصحية”.

وأكد المكتب الاعلامي ان “يزبك بصحة سليمة وهو يتابع عمله الحزبي والسياسي” .