أسرار الصحف ليوم الخميس 25 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

لوحظ أن أيّاً من التعقيدات والموانع لم تلغَ على رغم إقرار لبنان قانون حق الوصول إلى المعلومات

على رغم أنه طمأن الذين سألوه عن نتائج زيارته الى الولايات المتحدة بأن كل الأمور على ما يرام، تبدو علامات القلق واضحة على مسؤول مصرفي.

تخوّفت مصادر مصرفية من أن تلجأ بعض المصارف المراسلة في أميركا إلى اجراءات ترجمةً للقمة الاسلامية – الأميركية.

استرعى الإنتباه تهافت أصحاب مصانع ومعامل في الجنوب والبقاع الغربي على شركات التأمين خوفاً من أي حرب قد تحصل وحفاظاً على أرزاقهم.

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يقال – المستقبل

إنّ زوّار مرجع نيابي لمسوا ثقة بإقرار قانون جديد للانتخاب قبل المهلة الأخيرة على قاعدة النسبية مع إبداء المرجع استعداده للموافقة على أن يكون عدد الدوائر أكثر من ست وصولاً إلى الـ15.

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أسرار الجمهورية

وصلت إلى مرجع سياسي صورة عن عدد من جريدة «الأحرار المصوّرة» اللبنانية الصادرة عام 1927رقم العدد 48 أي قبل 90 سنة وعلى صفحتها الأولى 5 عناوين رئيسية كأنها تُحاكي اليوم هي: إنتخابات مطعون في شرعيتها ومقاطعة المجلس النيابي-إلغاء الطائفية السياسية-إنقسام على إجراء الإنتخابات البلدية-إنقسام على قانون الإيجارات-تجنيس المهاجرين.

وصف قطب سياسي الوضع اللبناني بمكب نفايات، فئة طافية على سطحه، وفئة عالقة في وسطه، وفئة غارقة في أسفله «فبلا ما نزايد على بعض كلنا ريحتنا طالعة».

فسّر» قريبون» من مرجع كبير كلامه حول قضية حسّاسة بأنه ينمّ عن إرباك وعدم قدرة على اتخاذ موقف حاسم في هذا الصدد.

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أسرار اللواء

غمز : قال دبلوماسي غربي ان تشكيلات سفراء غربيين ستتم قبل نهاية الخريف المقبل، وتتناسب مع معطيات المرحلة المقبلة في المنطقة.

همس : ترددت معلومات أن تدخلاً قوياً حصل لحسم التجديد لحاكم مصرف لبنان، بعد ان باءت بالفشل عدة محاولات سابقة.

لغز : يواجه حزب مسيحي مشكلات تقنية وشعبية وسياسية في اختيار ممثليه للانتخابات النيابية.