المشنوق: لست من سيدعو مجددا لإجراء الإنتخابات

قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: “لست أنا من سيدعو مجدداً لإجراء الإنتخابات ، إنما سيكون هذا من مهمة مجلس النواب. هناك متّسع من الوقت والمساعي مستمرة وسيُصار الى فتح دورة إستثنائية لاستنفاد كل الجهود، امّا اذا لم نصل الى قانون إنتخاب قبل 20 حزيران فليس أمامنا سوى شهر ايلول و”الستين”.

وعن عودة أهالي الطفيل الى بلدتهم، قال المشنوق لصحيفة “الجمهورية”: “لا نزال نعمل على ترتيب الامر وسنحدد تاريخ العودة في اليومين المقبلين بعد اتخاذ كل الاجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني ، وهناك مسألة أساسية هي تزفيت الطريق لأنّ السيارات حتى المجهّزة لا تستطيع المرور”.