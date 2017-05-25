وزير مقرّب من الرئيس: قانون الإنتخاب الجديد على الطريق.. وليس “الستين”

لم يُبحث ملف قانون الإنتخاب في مجلس الوزراء ، لكنه حضر في مداخلتين مقتضبتين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ، في الوقت الذي برز فيه اصرار احد الوزراء المقربين من رئيس الجمهورية على القول ان القانون الجديد للإنتخابات على الطريق وليس قانون “الستين”.

وذهبت مصادر وزارية اخرى الى كشف طرح الرئيس عون لاجراء نوع من ورشة عمل حول قانون الإنتخاب ، وهو أمر لاقى تأييد وترحيب مجلس الورزاء، وقد قرأ بعض الوزراء بأنه يؤشر الى ان اي حل مرتقب لهذا الملف وارد.

وأفادت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء”، ان موقف لبنان حيال النأي بالنفس عن الصراع الاقليمي لم يتبدل وقد اكدته الحكومة امس، معلنة ان ما من احد يعلم كيف تبدل موقف “حزب الله” من “إعلان الرياض” داخل مجلس الوزراء، ومشيرة الى ان الجميع التزم بقرار التضامن الداخلي والوحدة وخطاب القسم ومقتضيات البيان الوزاري.

ولفتت المصادر ان الرئيس الحريري أكد للوزراء ان البيان صدر في خلال طريق عودة الوفد اللبناني الى بيروت، معلناً ان “إعلان الرياض” ليس ملزماً وما يهمنا هو وحدتنا الداخلية. وعلم ان هذا ما كانت عليه مواقف الوزراء.