قانون الإنتخاب لم يعد بعيد المنال.. بل أقرب مما يتصوره البعض

بحسب المعطيات المتوافرة حول مستجدات ملف قانون الإنتخاب العتيد، تؤكد مصادر معنية بالمشاورات الجارية أنّ الجوّ التشاؤمي الذي ساد خلال الأيام الأخيرة لا أساس له على أرض الواقع التشاوري.

وأعربت المصادر نفسها لصحيفة “المستقبل”، عن عن ثقتها بأنّ التلاقي الحاصل بين الرؤساء الثلاثة ومختلف القوى السياسية الرئيسية حول رفض ثلاثية “الفراغ والستين والتمديد”، لا بدّ وأن ينتج عنه إتفاق على قانون إنتخابي جديد “لم يعد بعيد المنال بل ربما يكون أقرب مما يتصوره البعض”.

وألمحت المصادر ربطاً بالجدية التي تلمسها في المشاورات الإنتخابية، إلى أنّ الحل المرتقب لن ينتظر بالضرورة حتى آخر المهل الدستورية في 19 حزيران لكي يُبصر النور.