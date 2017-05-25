التمديد لسنة أفضل من “الستين” والتمديد لأربع سنوات!

أكدت أوساط سياسية متابعة لصحيفة “ألأنباء” الكويتية، ان سوق عكاظ الإنتخابي يعكس لعبة أدوار موسعة قاربت خاتمتها كما يبدو. ولفتت إلى أن بعض الأوساط تعتبر الإنتخابات على أساس قانون “الستين” هي بمنزلة تمديد ثالث لمجلس النواب لولاية كاملة، اي لأربع سنوات، وان عبر صناديق الإقتراع، لأن هذا القانون سينجب النواب انفسهم مع تغييرات طفيفة، وفق ارادة رؤساء الكتل من اهل الحكم.

عشرات الإجتماعات عقدت في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة وفي بيت الوسط حيث مقر رئيس مجلس الوزراء وفي وزارة الخارجية بحثا عن قانون إنتخاب جديد ، لكن الثقة المفقودة والمصالح المتنافرة حالت دون التوافق على قانون إنتخاب افضل من قانون “الستين” الذي بات له من العمر قرابة الستين عاما.

الأوساط السياسية المتابعة فضلت التمديد للمجلس الحالي مرة ثالثة على العودة الى القانون النافذ لسبب لافت، وهو كما اوضحت لـ”الأنباء”، ان التمديد المباشر المطروح لسنة وحيدة، أما الإنتخاب بحسب قانون “الستين” فسيكون تمديدا مقنعا لـ 90% من النواب الحاليين ولأربع سنوات مرة واحدة.