الراعي: “وقت القانون” يضيق… ونسعى الى المناصفة الحقيقية

إعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان فسحة الأمل بقانون الانتخاب الجديد بدأت تضيق الى درجة أنها لم تعد تحتمل أي تجديد أو تمديد للمهل.

كلام الراعي جاء خلال استقباله قبل ظهر الخميس في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن وأعضاء هيئة المكتب الاداري في المجلس، وكان عرض الاوضاع الراهنة.

وقال الخازن بعد اللقاء: “تشرفت، وأعضاء هيئة المكتب الإداري في المجلس العام الماروني، بلقاء غبطة أبينا البطريرك، حيث تشاورنا في الأوضاع المقلقة التي يعيشها المواطن اليوم وما يواجهه من مصاعب، وسط أزمات متلاحقة، ليس أقلها الأزمة المعيشية الخانقة والبطالة وعبء النزوح السوري إلى لبنان”.

أضاف: “كان تأكيد على أن فسحة الأمل بقانون إنتخابي جديد بدأت تضيق إلى درجة أنها لم تعد تحتمل أي تأجيل أو تمديد للمهل، فإعتبر غبطته أنه بذل وما زال، أقصى المحاولات لدفع الأفرقاء إلى إنجاز قانون إنتخابي عادل يراعي المناصفة الحقيقية، بإعتباره ركنا أساسيا في الحفاظ على الدستور والمؤسسات، وقد سمعنا منه مرارا وتكرارا أن التهرب من هذه المسؤولية سوف يؤدي إلى شل الدولة وتعطيل مؤسساتها، وهو ما يمكن أن نصل إليه بشكل مأساوي ومعيب ومهين، فعندما طرح غبطة البطريرك الراعي فرصة الإعتراف بالفشل عن تأمين قانون إنتخابي جديد يحل محل القانون الساري المفعول، فليؤمن إستمرارية لحكم المؤسسات، لئلا نقع في الفراغ والفوضى والضياع، وذهاب الكيان رمة في مهب الحرائق المشتعلة في المنطقة، والتي جزأت الموحد من دول المنطقة”.

كذلك التقى الراعي، على التوالي: الوزير السابق خالد قباني، مدير العلاقات العامة في جامعة اللويزة الدكتور سهيل مطر، المونسينيور امين شاهين ووفد من المنظمة الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة.