بو عاصي: لن نستسلم قبل إنتهاء المهل أما إذا.. “فلكل حادث حديث”

أكد وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي أنه “يجب ألّا نستسلم قبل إنتهاء المهل، وهناك متّسع من الوقت، واذا كان هناك جدية وقرار سياسي سنصل الى قانون إنتخاب جديد من حق اللبنانيين الحصول عليه”.

وشدد بو عاصي في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، على أننا “لسنا وحدنا كفريق سياسي مَن يحدّد شكل قانون الإنتخاب ، فعلينا التفاهم مع الجميع وخَلق دينامية معينة، ولو أصبح الوقت ضيقاً جداً لكننا سنظلّ بهذا النفس الإيجابي حتى آخر لحظة. اما اذا لم نصل الى قانون جديد فيجب ان يستمر البلد والمؤسسات ولكل حادث حديث”.