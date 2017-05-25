بالصور: حاول الإنتحار على ارتفاع 35 متراً في الروشة…

أقدم المدعو أحمد العلي البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً على القفز من أعلى نقطة مقابل صخرة الروشة في البحر من ارتفاع حوالي ٣٥ متراً فارتطم بقوة في المياه.

وقد صُودف وجود أحد رجال فوج اطفاء مدينة بيروت يمارس هواية السباحة في منطقة الروشة – الدالية، فقام على الفور بسحبه من المياه باتجاه الصخور في الداليه، وتبين انه فقد الوعي بسبب قوة الارتطام بالمياه وابتلع كمية كبيرة من المياه وما زال على قيد الحياة. وبعد تقديم الاسعافات الاوليه له تم نقله الى المستشفى.

يدعو فوج إطفاء مدينة بيروت المواطنين الى عدم الأقدام على أفعال مماثلة تشكل خطراً على حياتهم.