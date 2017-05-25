جولة إنمائية للحريري في عاصمة الشمال

قام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم الخميس يرافقه وزير الثقافة غطاس خوري بجولة على مدينة طرابلس تفقد خلالها عدد من المشاريع الانمائية التي يجري تنفيذها في محافظة الشمال، وكان في استقباله الوزيران محمد كبارة ومعين المرعبي وعدد من نواب طرابلس والضنية وعكار ومحافظ الشمال رمزي نهرا والامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ورئيس بلدية المدينة احمد قمرالدين ورئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين ورئيس غرفة التجارة توفيق دبوسي ورجال دين وحشد كبير من المواطنين الذين نحروا الخراف مرحبين به في المدينة.

بعدها استمع الرئيس الحريري الى شرح مفصل على الخرائط من رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الانمائية فادي فواز على سير تنفيذ مشروع الطريق الدائري الغربي لمدينة طرابلس الذي يربط مناطق الميناء وطرابلس والبداوي، وهو يبدأ بالقرب من فندق: “الكواليتي ان” وينتهي عند شركة البترول اي بي سي، كما اطلع على تفاصيل العمل به وقد انجز جزء كبير منه بطول ١٨٠٠ متر ومن المتوقع انتهاء العمل به اواخر العام الحالي.

بعد ذلك انتقل الرئيس الحريري لتفقد مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

بعد ذلك تفقد الرئيس الحريري والوفد المرافق سوق الخضار الحديث الذي انجز العمل فيه

في منطقة المرفأ في طرابلس وهو الذي سيحل مكان السوق القديم ويضم حوالي ١٨٤ مخزنا، ثم زار مشروع اعادة تأهيل واجهات المباني المتضررة جراء الاشتباكات التي كانت تحصل في مناطق البكار وبعل محسن والمنكوبين و من المقرر ان يستغرق تنفيذ المشروع ستة اشهر.

كذلك تفقد الحريري خان العسكر في منطقة الدباغة في طرابلس الذي اعيد ترميمه بعد ان كانت تسكنه عائلات مهجرة.

ثم توجه الحريري الى منطقة ابو سمرا حيث تفقد الاعمال في المدرسة النموذجية ودار المعلمين حيث من المتوقع ان ينتهي العمل في هذا المشروع نهاية العام الحالي.

كما تفقد المبنى التابع للجامعة اللبنانية في منطقة رأس مسقا حيث يتم تشييد مبنى لكل من كليتي الهندسة والعمارة بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية تبلغ قيمته ٥٧ مليون دولار على ان ينجز العمل فيه نهاية العام ٢٠١٧.

واطلع الحريري ايضا على الاعمال الجارية في مبنى كلية العلوم التابعة للجامعة ايضا والتي يمولها بشكل جزي الصندوق السعودي للتنمية .

واختتم الرئيس الحريري جولته بتفقد مشاريع البنى التحتية للمدينة واطلع على الاعمال الجارية فيه ثم لبى دعوة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الى مأدبة غداء تكريمية اقامها على شرفه في مطعم الشاطئ الفضي في الميناء حضرها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزيران كبارة والمرعبي وعدد من النواب ورجال الدين والشخصيات وفاعليات المنطقة .