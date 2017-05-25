جعجع بحث وريتشارد الأوضاع في المنطقة

عرض رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب والسفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة، في حضور مستشار رئيس الحزب للعلاقات الخارجية ايلي خوري.

من جهة أخرى، استقبل جعجع وفداً من ميتم “سيدة العطايا” في زحلة الذي قدم لهُ هدايا تذكارية عبارة عن أعمال حرفية وكتاباً يروي تاريخ الميتم منذ تأسيسه. وأنشد الأطفال الأغاني والتراتيل باللغة الفرنسية ثم التقطوا الصور التذكارية مع رئيس الحزب.

الى ذلك، التقى جعجع وفداً من مستشفى جمعية الخدمات الاجتماعية في طرابلس ضمّ رئيس الجمعية د. مصطفى الحلوة، عضو مجلس الإدارة د. رفعت الحلاب، مدير المستشفى د. سامي عطيه، ود. حسّان الخطيب، في حضور مستشار رئيس الحزب للعلاقات الخارجية ايلي خوري، الأمين المساعد لشؤون المصالح في الحزب د. غسان يارد ومنسق القوات في طرابلس فادي محفوض.