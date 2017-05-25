اليونان توقف سفينة متجهة إلى السودان محملة بمواد متفجرة والتحقيقات مستمرة

حقق السلطات اليونانية، على خلفية العثور على مواد متفجرة على متن سفينة شحن تحمل العلم المالطى متجهة من تركيا إلى السودان، و فقا لتقارير وكالة “اسوشيتد برس”.

هذا وأوقف خفر السواحل اليونانية سفينة الشحن “ميكونج سبيريت” بحسب “سبوتنيك”، صباح يوم الأربعاء، ورافقوها إلى ميناء جزيرة كوس اليونانية.

وكان على متن السفينة أثناء توقفها 17 شخصا، رسميا لم يتم اعتقال أحدا منهم، ووفقا للسلطات، يجب على موظفى الجمارك معاينة البضائع وتحديد الهدف المقصود للمواد المتفجرة، وما إذا كان نقلهم ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبى وحظر الأسلحة المفروض على السودان.