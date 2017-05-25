

لا أدري لماذا تتنطح دويلة قطر لكل قرار تتخذه المملكة العربية السعودية وما هي مصلحة دويلة قطر في ذلك؟!.



ثمّ ما أهمية دويلة قطر بالنسبة لدول الخليج، وما هو موقفها بالنسبة الى العالم؟..

لو عدنا الى التاريخ يوم قام المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود بتوحيد المملكة العربية السعودية كان ينوي أن يكمل توحيد شبه الجزيرة ولكن وبينما هو يستعد لضم قطر الى سائر أنحاء المملكة توفي حاكم قطر الأمير علي آل ثاني فقرّر الملك عبدالعزيز تأجيل الأمر… وهذا قد يكون الخطأ الوحيد الذي ارتكبه جلالته.

نعود الى التاريخ الثاني وهو يوم أقدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالاتفاق مع الاسرائيلي عن طريق وواسطة الشيخ حمد بن جبر وزير الخارجية على خلع الحاكم الشيخ خليفة لمصلحة الابن الشيخ حمد بن خليفة بموجب اتفاق تضمّن البنود الآتية:

أولاً: أن يؤول الحكم الى الابن أي الى الشيخ حمد بن خليفة بدلاً من والده.

ثانياً: إفتتاح مكتب تجاري لإسرائيل، والحقيقة هذا اعتراف من قطر بإسرائيل كذلك أن يكون هذا المكتب بمثابة سفارة لإسرائيل في الدوحة.

ثالثاً: إفتتاح قناة تلفزيونية قوامها الإعلاميون الذين تركوا راديو «B.B.C» وانتقلوا الى الدوحة لتأسيس تلك المحطة التلفزيونية التي كانت لها مهمة واحدة وهي بث الفرقة والخلافات بين الدول العربية بالإضافة الى الانتقادات الجارحة لجميع الرؤساء العرب وتأليب الشعوب على الحكام العرب.

وهكذا وبكل بساطة اعتقل حمد والده ثم نفاه الى فرنسا حيث بقي هناك سنوات عديدة وعاد بعدما أصبح كهلاً وليس عنده أي طموح بالعودة الى الحكم حيث أمضى أيامه الأخيرة في مسقط رأسه الى أن وافته المنية في شهر تشرين الثاني الماضي (2016).

اليوم ومن دون أي سبب قامت دويلة قطر بانتقاد السعودية وأنها ترغب بعلاقات جيّدة مع دولة ولاية الفقيه (إيران).

لا أحد يعرف لماذا هذا القرار، وهل الحرب التي قامت بها ولاية الفقيه طوال 8 سنوات ضد صدّام حسين هي السبب؟!.

أو بسبب احتلال العراق وتعيين اللواء قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الايراني حاكماً فعلياً للعراق؟!.

أو بسبب إرسال السلاح والمال الى الحوثيين لاحتلال اليمن مع الرئيس المخلوع الشاويش علي عبدالله صالح وتهديد المملكة… وهل هذا سبب إضافي لتأييد ولاية الفقيه؟ وهل هذا ما تفرضه الاخوّة العربية ووحدة مجلس التعاون الخليجي؟ أم أنّ هناك رغبة قطرية في أن يحتل ولاية الفقيه ومعه المهدي المنتظر «مكة» والمدينة وأن يصبح أهل السُنّة شيعة؟!. وإنجاح المشروع الشيعي.

من ناحية ثانية، ما هي مصلحة دويلة قطر بالخلاف مع مصر؟ وماذا تمثل دويلة قطر بالنسبة الى مصر؟

إنّ عدد سكان مصر يناهز الـ100 مليون وعدد سكان قطر 200 ألف نسمة ما يوازي عدد السكان في «شبرا» وهو أحد أحياء القاهرة…

ثم ما هي مصلحة قطر بدعم الإخوان المسلمين وإيواء الشيخ المتطرف يوسف القرضاوي المطلوب من الحكومة المصرية؟

ثم ما هي مصلحة قطر في إساءة العلاقة مع ابوظبي ودولة الامارات العربية المتحدة؟

في الماضي كانت أي دولة تنشئ محطة تلفزيون أما في قطر فإنّ القاعدة مختلفة إذ ان العالم يعرف قطر من خلال محطة «الجزيرة».

عوني الكعكي