ترامب وماكرون… واللقاء الأول

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في السفارة الأميركية في بروكسل في أول لقاء بينهما، على غداء عمل قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي، كما أفاد مراسل الوكالة الفرنسية.

وكانت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب في استقبال الرئيس الفرنسي، الذي لم تحضر زوجته بريجيت، على مدخل السفارة. وسيتناول اللقاء الذي يرتقب أن يستمر قرابة ساعة قمتي الأطلسي ومجموعة السبع التي تبدأ الخميس في إيطاليا والأزمات في سوريا وأوكرانيا ومسألة كوريا الشمالية إلى جانب ملفي الاقتصاد والمناخ.

وبالنظر إلى المدة القصيرة نسبياً التي سيستمر فيها الاجتماع الذي يقام في صالة طعام داخل السفارة مستوحاة من الطراز الياباني، أشار قصر الإليزيه الأربعاء إلى أنه يحضر للقاء “مباشر جداً” و”موجز” بين الرئيسين.

وقال المصدر “سنحاول تحقيق تقدم في ملف المناخ”.

وسيخطو إيمانويل ماكرون، الذي انتخب في الثامن، من أيار، وتسلم مهامه في الـ14 منه، خطواته الأولى على الساحة الدبلوماسية الدولية من خلال هذا الاجتماع وقمة حلف شمال الأطلسي التي ستتبعه.

يتوجه الجمعة إلى تاورمينا في إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع. وأما الإثنين، فسيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أجواء ملكية بفرساي قرب باريس، في اختبار دبلوماسي رئيسي قبل قمة مجموعة العشرين المتوقع عقدها في ألمانيا مطلع تموز/يوليو.

وكان ترامب بين أوائل المهنئين له بفوزه “الكبير” في الانتخابات.