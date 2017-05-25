“جمعيّة أصدقاء الجامعة اللبنانيّة”: رئيس الجامعة يخضع للاعتبارات السياسيّة

أعربت “جمعيّة أصدقاء الجامعة اللبنانيّة” AuLibوبعض الفعاليّات الأكاديميّة في الجامعة اللبنانيّة في بيان صادر عنها عن “قلقها الشديد من التوجّهات الجديدة التي تأخذ بها رئاسة الجامعة اللبنانيّة منذ تسلّم الدكتور فؤاد ايّوب رئاستها”، واعتبرت أنّ “هذه المؤسّسة تخضع لسياسات فئويّة وطائفيّة تتعارض مع مصلحة الجامعة اللبنانيّة ومع المصلحة الوطنيّة”، منتقدةً بعض مواقف رئيس الجامعة وقراراته.

وجاء في البيان:

1 – إنّ بعض القرارات التي اتّخذها رئيس الجامعة تأتي تلبية لرغبات السياسيّين وليس انطلاقا من حاجات أكاديميّة تمليها مصلحة الجامعة الوطنيّة. وقد جاءت قرارات رئيس الجامعة الأخيرة بإنشاء فروع للجامعة في عكّار وبعلبك – الهرمل في هذا الإتجاه من دون أن تكون مبنيّة على استراتيجيّة تربويّة وطنيّة للجامعة ومن دون أن تكون قد دُرست في مجالس الكلّيات ومجلس الجامعة. ولم نعلم ما هو المبرّر الحقيقي لتفريع كلّية موحّدة وهي كلّية الزراعة ولم يؤخذ بالقرارات السابقة الصادرة عن مجلس الجامعة ومجلس الوزراء والقاضية بإنشاء كلّيّة الزراعة في زحله. ولماذا لا تفرّع كلّيّات موحّدة أخرى.

2 –إنّ “جمعيّة اصدقاء الجامعة اللبنانيّة” وبعض الفعاليّات التربويّة تعبّر عن قلقها من مجموعة تدابير إتّخذها رئيس الجامعة منذ تسلّمه رئاستها لاسيّما التوجّه الى إضعاف الفروع الثانية وإقفال بعض مبانيها ونقل بعض الإدارات الى نجمّع الحدث. إنّ هذا المنحى يتعارض مع مصلحة الجامعة الوطنيّة ويدل على توجهات فئويّة وسياسيّة غير اكاديميّة.

3– إنّ الأجواء التي سادت الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة وسعي الرئيس الى تمرير موازنة الجامعة متخطّيا دور مجلس الجامعة ولجنة الموازنة في مجلس الجامعة يؤكّد على المنحى التفرّدي في صناعة القرار في الجامعة. وتأكّد هذا المنحى من خلال الخطاب الّذي القاه رئيس الجامعة في يوم الجامعة إذ حرص على تعداد “إنجازاته” منتقداً نظام الـ “ل.م.د.”، معبّراً عن وجهة نظر شخصيّة لم تتم دراستها في مجلس الجامعة ومجالس الوحدات التي يعود لها امر البت في هذا الشأن الأكاديمي الدقيق.

4– إنّ إدارة المعاهد العليا للدكتوراه على الوجه الّذي تمارس فيه والأعداد المتزايدة من الخرّيجين والمستوى العلميّ لبعضهم يثير مشكلة في الواقع الأكاديمي الوطني لذلك يبدو من الضروريّ إعادة هيكلة هذه المعاهد إداريّاً واكاديميّاً حفاظا على مصلحة الجامعة والمصلحة الوطنيّة.

5– إنّ التخبّط الإداريّ والأكاديميّ الّذي تعيشه الجامعة يؤكّد ضرورة الإسراع في إقرار قانون جديد للجامعة مبني على إستراتيجيّة تربويّة جامعيّة وطنيّة شاملة قائمة على أسس وقواعد الإنماء المتوازن والتنمية المستدامة للمناطق اللبنانيّة كافّة وحاجات سوق العمل الوطني.