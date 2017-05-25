جوزيف العاقوري … سفير واشنطن الجديد “اللبناني” في لبنان!

كشفت مصادر دبلوماسية أميركية لموفدين لبنانيين ان ثمة اهتماما أميركيا متنامٍ في لبنان، من زاوية تقديم ما يلزم للجيش اللبناني لبسط نفوذه على الحدود الشرقية مع سوريا ، فضلاً عن عقوبات مالية جديدة على “حزب الله”، إضافة إلى الإهتمام بملف النازحين السوريين.

وفي هذا الإطار، وضع النائب من أصل لبناني دارين لحود، مشروع قانون يحمل الرقم 252 ويقضي بإستحداث مناطق آمنة في لبنان لإستيعاب اللاجئين السوريين ، خشية من ان تتحوّل مخيمات هؤلاء إلى “ملاذات آمنة” لعناصر متطرفة، من المجموعات المسلحة في سوريا من “النصرة” و”داعش” وغيرها.

ويركز المشروع على ان الإستقرار الأمني في هذا البلد غير ممكن من دون اجراء مثل هذا التدبير، وعليه على الولايات المتحدة الأميركية إبداء الإهتمام بإستقرار لبنان كمصلحة أميركية وإقامة المناطق الآمنة ردها إلى احتمال ان طول الأزمة في سوريا ، وبالتالي يتعين ضبط هذا النزوح، الذي يُشكّل تهديداً ديمغرافياً واقتصادياً ومالياً لهذا البلد.

ويتزامن هذا الإقتراح مع تعيين سفير واشنطن الجديد في لبنان ليخلف السفيرة إليزابيث ريتشارد ، هو جوزيف العاقوري ، وهو من أصل لبناني ، ولديه إلمام بالوضع في لبنان والمنطقة.