طقس الجمعة غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بالحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الخميس: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل خلال الليل ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا. غدا الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 11 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع:جيد، يسوء أحيانا بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 95 بالمئة.

– حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,31 ساعة غروب الشمس:19,40 .